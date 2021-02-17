Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Вчера супруга 37-летнего Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу, впервые появилась на публике после длительного отсутствия. 31-летняя жена лидера Северной Кореи вместе с мужем посетила музыкальное представление по случаю годовщины со дня рождения бывшего лидера страны Ким Чен Ира.

Когда генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой Ли Соль Чжу под приветственную музыку, все участники разразились громогласными возгласами «ура!»

— сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Там добавили, что снимки пары были размещены на первой полосе крупнейшей газеты государства Rodong Sinmun.

Ким Чен Ын, Ли Соль Чжу, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук

На публике Ли Соль Чжу не появлялась год, что породило множество слухов о ее состоянии. Вероятно, ее долгое отсутствие на публике можно объяснить пандемией коронавируса, которая фактически положила конец международным визитам и необходимости появляться вместе с мужем на официальных мероприятиях, считает северокорейское информационное агентство NK News.

Южнокорейские СМИ предположили, что Ли Соль Чжу, возможно, заботилась об их с мужем детях (их у пары, по разным данным, двое или трое), поэтому избегала публичных появлений во время пандемии. Впрочем, ходили слухи, что она ухаживала за кем-то из членов семьи, кто был болен, или же была больна сама, поэтому вынуждена была находиться дома. Другая версия ее отсутствия — подготовка младшей дочери к поступлению в школу.

Состояние здоровья Ким Чен Ына и его семьи — одна из самых тщательно охраняемых тайн в государстве, известная лишь немногим людям из ближайшего окружения его лидера. Так, год назад было много спекуляций на тему того, что Ким Чен Ын едва ли не находился при смерти после перенесенной операции.

Ли Соль Чжу и Ким Чжон Сук