Джинсы с дырой между ног популярного бренда озадачили покупателей Напольное покрытие: какой вид выбрать для дома? » СМИ: друзья и коллеги Джины Карано многократно предупреждали актрису о возможных последствиях её поведения в соцсетях Она могла получить свой спин-офф, но Disney отказалась от этих планов. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказало подробности конфликта актрисы Джины Карано и Lucasfilm. Как выяснилось, планы на её персонажа, Кару Дюн, всё же как минимум обсуждались, однако действия Карано привели к тому, что от них решили отказаться. Во второй половине 2020 года агентство UTA вело переговоры с Disney о потенциальном спин-оффе «Мандалорца» про Кару Дюн. Получавшую от 25 до 50 тысяч долларов за эпизод актрису должны были «разрекламировать» во время презентации 10 декабря, когда Lucasfilm анонсировала несколько фильмов и сериалов по вселенной «Звёздных войн». В итоге упоминания Карано, как говорят источники THR, решили вырезать из презентации, потому что незадолго до неё фанаты стали жаловаться на актрису — она стала проблемой для Disney и Lucasfilm. Теперь, когда от работы с Карано отказалась как Lucasfilm, так и агентство UTA, никакого спин-оффа о Каре Дюн уже не будет. Как отмечается в материале THR, Disney, подобно любой другой корпорации, хочет держаться подальше от проблем и конфликтов. И любые высказывания, оскорбляющие «левых», могут стать проблемой. Решение об увольнении Карано приняли руководители Lucasfilm, однако ещё до этого друзья и коллеги предупреждали актрису о возможных последствиях её поведения. Карано сама подмечала это, когда рассказала, как Педро Паскаль, у которого есть сестра-трансгендер, рассказал актрисе, зачем люди указывают местоимения в описаниях своих профилей в Твиттере. Сейчас в окружении Джины Карано недоумевают, зачем актриса поставила создателя «Мандалорца» Джона Фавро в такое положение. Появления Карано в спин-оффе про Бобу Фетта не планировалось, а о третьем сезоне «Мандалорца» говорить рано. Возможно, на роль Кары Дюн возьмут другую актрису — либо выведут персонажа из сюжета.