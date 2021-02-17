Россия перейдет на продуктовые карточки

Президент РФ Путин дал «зеленый свет» идее введения в стране продуктовых карточек.По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян упали еще на 3,5% вернулись на уровень 2010 года.

В первом квартале 146 миллионов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором квартале — на 32,8 тысячи, в третьем — на 35 тысяч, следует из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день.

В четвертом сумма выросла до 42,5 тысячи рублей, благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам. Численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан, и к концу третьего квартала достигла до 12,8% населения, или 18,8 млн человек.

Каждый восьмой гражданин РФ, согласно Росстату, имел доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруд установил на отметке 12 223 рубля для трудоспособного населения, 9299 рублей для пенсионеров и 11203 рубля для детей.