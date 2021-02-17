Режиссёр «Последних джедаев» разрабатывает новую трилогию по «Звёздным войнам»

Райан Джонсон («Ножи наголо») подтвердил в свежем интервью, что всё ещё сотрудничает с Lucasfilm, для которой он снял «Последних джедаев». Несмотря на противоречивые оценки его фильма со стороны фанатов, постановщику всё ещё предстоит снять новую трилогию по «Звёздным войнам», о производство которой было давно ничего не слышно.

Журналистка, которой удалось узнать информацию у Джонсона, сообщила подписчикам в Twitter, что пока что нет никаких деталей касательно будущих фильмов, и также неизвестно, когда стартует производство. Тем не менее, проект точно состоится.

Также режиссёр подтвердил, что начатая им линия развития отношений Кайло Рена и Рей в «джедаях» действительно задумывалась романтической.

Напомним, что в настоящий момент в разработке находятся ещё две картины по вселенной «Звёздных войн». Одной займётся постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, а второй — Тайка Вайтити.

Сам Джонсон сейчас разрабатывает сиквел своей криминальной комедии «Ножи наголо».