Поклонники видеоигр в Корее могут арендовать кинозал

Пока кинотеатры работают с определенными ограничениями и могут заполнять залы только на половину, их доходы крайне снизились. Именно поэтому сеть кинотеатров CGV в Южной Корее объявила о том, что будут сдавать кинозалы в аренду геймерам, чтобы они могли насладиться любимыми видеоиграми на большом экране. Эту же идею подхватили и американские кинотеатры Malco Theatres.

CGV запустила услугу аренды кинозалов для видеоигр в начале 2021 года. С тех пор ею воспользовались более 130 раз. Подавляющее большинство клиентов – мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, но супружеские пары и семьи с детьми также заходили в кинотеатры, чтобы поиграть.

Думая о том, как использовать пустые кинотеатры, я заметил, что игры сегодня отличаются великолепной графикой и хорошо структурированными сюжетами, как и фильмы. И в том, и в том присутствует аспект повествования, поэтому я подумал, что если кто-то может наслаждаться просмотром фильма в кинотеатре, им также понравится играть в компьютерные игры в нем, – рассказал Сун Ву Хан, сотрудник CGV, который придумал сдавать кинозалы геймерам.

Геймеры, которые уже успели сыграть в любимую игру на большом киноэкране, делятся приятными впечатлениями. Особенно они довольны качеством звука. Один из посетителей рассказал, что звук был настолько реалистичным, что он кричал, когда что-то на экране летело прямо в него.

Условия аренды

Аренда зала в CGV до 18:00 будет стоить 90 долларов (2500 гривен) за 2 часа. После 18:00 цена вырастает до 135 долларов (3750 гривен). Воспользоваться услугой может один геймер или компания до 4-х людей. Посетители должны иметь с собой собственные консоли, джойстики и игры.

Чтобы арендовать зал для игры в американском кинотеатре Malco придется заплатить 100 долларов (2800 гривен) за 2 часа или 150 долларов (4175 гривен) за 3 часа.