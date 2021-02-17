Ожидание vs реальность: Селена Гомес пошутила над собой в инстаграме

Очень часто знаменитости хотят донести до поклонников одну простую мысль: на самом деле они простые люди и далеко не так идеальны, как другим может показаться на первый взгляд. Это на своем примере продемонстрировала и 28-летняя Селена Гомес, которая наряду со снимками из фотосессии показала в инстаграме кадр из обычной жизни.

Сначала певица поделилась полароидными снимками, на которых она запечатлена в латексном черном комбинезоне с глубоким декольте, белой мини-юбке и другом модном образе. Звезда была ярко накрашена, а ее волосы были заплетены в две косички.

Ну а после этого певица поделилась домашним снимком, на котором она запечатлена в белой пушистой пижаме с кружкой и набором для вязания в руках.

Реальная жизнь,

— пошутила Селена.

Надо сказать, что отношения звезды с соцсетями непростые. Селена даже на время отказывалась от их использования, так как сталкивалась с большим количеством негатива, хейта и травли. Однако, несмотря на то что Гомес признавалась, что считает социальные сети «настоящим ужасом» для своего поколения, через некоторое время она туда вернулась.

В конце концов, Селена прекрасно понимает, что это отличная площадка для продвижения своих проектов, анонсов и рекламы, а в том же Instagram она долгое время носила звание самой популярной звезды. Сейчас у нее там более 210 миллионов подписчиков.