«  
  »

Ожидание vs реальность: Селена Гомес пошутила над собой в инстаграме

Очень часто знаменитости хотят донести до поклонников одну простую мысль: на самом деле они простые люди и далеко не так идеальны, как другим может показаться на первый взгляд. Это на своем примере продемонстрировала и 28-летняя Селена Гомес, которая наряду со снимками из фотосессии показала в инстаграме кадр из обычной жизни.

Сначала певица поделилась полароидными снимками, на которых она запечатлена в латексном черном комбинезоне с глубоким декольте, белой мини-юбке и другом модном образе. Звезда была ярко накрашена, а ее волосы были заплетены в две косички.

Селена Гомес 

Селена Гомес 

Селена Гомес 

Ну а после этого певица поделилась домашним снимком, на котором она запечатлена в белой пушистой пижаме с кружкой и набором для вязания в руках.

Селена Гомес

Реальная жизнь,

— пошутила Селена.

Надо сказать, что отношения звезды с соцсетями непростые. Селена даже на время отказывалась от их использования, так как сталкивалась с большим количеством негатива, хейта и травли. Однако, несмотря на то что Гомес признавалась, что считает социальные сети «настоящим ужасом» для своего поколения, через некоторое время она туда вернулась.

В конце концов, Селена прекрасно понимает, что это отличная площадка для продвижения своих проектов, анонсов и рекламы, а в том же Instagram она долгое время носила звание самой популярной звезды. Сейчас у нее там более 210 миллионов подписчиков.

17 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  