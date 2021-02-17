Новые детали увольнения Джины Карано из «Звёздных войн» оказались шокирующими, по словам самой актрисы, с ней подобным образом ранее никогда не поступали.

Новые детали увольнения Джины Карано из «Звёздных войн»: Студия пыталась шантажировать её и даже не уведомила о расторжении контракта

Как рассказала Карано в новом интервью блогерше Бари Вайс, ранее студия требовала от неё опубликовать на своих страницах в соцсетях публичное извинение за трансфобию. По словам актрисы, ей даже подготовили официальный текст с извинениями, однако она отказалась, решив всё сделать сама.

В завершение она добавила, что узнала о своём увольнении из соцсетей.