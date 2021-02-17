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Netflix выпустит аниме по игре Dota 2

Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение», — говорится в публикации. Там же объявили дату премьеры сериала на Netflix — 25 марта. Известно, что первые эпизоды шоу будут посвящены истории одного из многочисленных персонажей игры — Драгон Найта.

Dota 2 — командная компьютерная игра, разработанная компанией Valve. Игра является одной из основных киберспортивных дисциплин. Чемпионаты по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.

17 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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