Найдена планетная система, которая нарушает законы физики

Учёные Мария Хьорт (Maria Hjorth) и Саймон Альбрехт (Simon Albrecht) из Орхусского университета, который находится в Дании, поделились результатами наблюдения за звёздной системой K2-290, в которой располагается в общей сложности три звезды с двумя планетами, которые вращаются вокруг главной звезды — K2-290A.

Они выяснили, что звезда вращается с наклоном 124 градуса относительно эклиптики и, что важно, в противоположном относительно планет направлении.

Альбрехт и его коллеги повторили измерения, используя планету K2-290Ab, которая расположена ближе к звезде. Их первоначальные выводы подтвердились.