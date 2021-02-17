Найдена планетная система, которая нарушает законы физики

Ученые открыли тройную звездную систему, где звезда и планеты вращаются в разные стороны.
Учёные Мария Хьорт (Maria Hjorth) и Саймон Альбрехт (Simon Albrecht) из Орхусского университета, который находится в Дании, поделились результатами наблюдения за звёздной системой K2-290, в которой располагается в общей сложности три звезды с двумя планетами, которые вращаются вокруг главной звезды — K2-290A.
Они выяснили, что звезда вращается с наклоном 124 градуса относительно эклиптики и, что важно, в противоположном относительно планет направлении.
Альбрехт и его коллеги повторили измерения, используя планету K2-290Ab, которая расположена ближе к звезде. Их первоначальные выводы подтвердились.
Открытие системы K2-290 впервые указало на то, что мы больше не можем считать, что протопланетные диски и звезды всегда вращаются в одном и том же направлении. Обнаружение этого поменяет наши представления об облике других необычных звездных систем, в особенности тех, где есть «горячие юпитеры», а также изменит наши подходы к поискам планет на большом расстоянии от звезд.Авторы планируют продолжать наблюдения за K2-290. Они также считают, что открытие других звезд такого рода поможет понять, как нужно корректировать текущие теории формирования планет, чтобы объяснить существование подобных звездных систем.
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