Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером ЕС

«В 2020 году Китай был основным партнером ЕС. Это обусловлено увеличением импорта (+ 5,6%) и экспорта (+ 2,2%). В то же время в торговле с США зафиксировано значительное падение как импорта (-13,2% ), так и экспорта (-8,2%) «, — говорится в сообщении .

По итогам 2020 году в десятку крупнейших торговых партнеров ЕС попали Китай, США, Великобритания, Швейцария, Россия, Турция, Япония, Норвегия, Южная Корея и Индия.

В прошлом году Евросоюз экспортировал в Китай товаров на 202, 5 млрд евро, а импортировал — на 383, 5 млрд. Суммарный товарооборот составил 586 млрд евро. Евросоюз импортировал на 181 млрд евро больше товаров, чем экспортировал. Торговый дефицит Евросоюза в торговле с Китаем вырос на 16,3 млрд евро по сравнению с 2019 годом.

Страны ЕС экспортировали в США товаров на 353 млрд евро, а импортировали — на 202 млрд. Суммарный товарооборот — 555 млрд евро. Евросоюз в прошлом году экспортировал в США на 150, 9 млрд евро больше товаров, чем импортировал.