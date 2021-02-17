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Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером ЕС

В 2020 году Китай занял первое место в списке торговых партнеров Европейского Союза, обогнав США, свидетельствуют данные Евростата

«В 2020 году Китай был основным партнером ЕС. Это обусловлено увеличением импорта (+ 5,6%) и экспорта (+ 2,2%). В то же время в торговле с США зафиксировано значительное падение как импорта (-13,2% ), так и экспорта (-8,2%) «, — говорится в сообщении .

По итогам 2020 году в десятку крупнейших торговых партнеров ЕС попали Китай, США, Великобритания, Швейцария, Россия, Турция, Япония, Норвегия, Южная Корея и Индия.

В прошлом году Евросоюз экспортировал в Китай товаров на 202, 5 млрд евро, а импортировал — на 383, 5 млрд. Суммарный товарооборот составил 586 млрд евро. Евросоюз импортировал на 181 млрд евро больше товаров, чем экспортировал. Торговый дефицит Евросоюза в торговле с Китаем вырос на 16,3 млрд евро по сравнению с 2019 годом.

Страны ЕС экспортировали в США товаров на 353 млрд евро, а импортировали — на 202 млрд. Суммарный товарооборот — 555 млрд евро. Евросоюз в прошлом году экспортировал в США на 150, 9 млрд евро больше товаров, чем импортировал.

  • Экономика Китая в 2020 году выросла на 2,3% и оказалась единственной крупной экономикой, которая продемонстрировала рост, несмотря на пандемию. Это еще больше укрепило ее позиции в качестве доминирующей экономики в Азии.
17 февраля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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