Из России массово вывозят золото на Запад

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ в 2020 году достиг абсолютного рекорда — 161,3 млрд долларов, сообщили РИА Новости в РЭЦ. По сравнению с 2019-м ННЭ вырос на 6,2 млрд долларов, или 3,9%.

Конкретные товары, обеспечившие рекорд, в РЭЦ не назвали, но уточнили, что максимальная доля — 20,8% — пришлась на «металлопродукцию».

Речь идет об усиленном вывозе золота, которое российские власти относят к несырьевым товарам и включают в статистику ННЭ, отчитываясь о выполнении нацпроекта.

В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму 18,5 млрд долларов — втрое больше, чем годом ранее. С апреля ЦБ РФ прекратил покупать драгметалл в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, открывая дорогу к вывозу почти всего золота, что добывается в стране.

Валютная выручка за золотой экспорт была призвана компенсировать провал нефтедолларовых поступлений, когда рынок углеводородов оказался в состоянии пандемического шока.

Без учета дополнительных доходов от золота (порядка 12 млрд долларов) несырьевой экспорт упал бы примерно на 6 млрд долларов, или 3,8%.

Чиновники осознают, что присутствие золота в данных о несырьевом экспорте выглядит странно. Но его исключение сильно испортит статистику по ННЭ, который правительству поручено увеличить почти вдвое к 2024 году.