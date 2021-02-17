Индия вооружилась модернизированными танками собственной разработки

Сухопутные войска Индии приняли на вооружение основной боевой танк Arjun Mk. IA национальной разработки. Это модернизированная версия танка Arjun, поступившего на вооружение в 2011 году. Как пишет NDTV, индийские военные должны получить 118 таких машин. Контракт на их поставку министерство обороны Индии подписало 12 февраля 2021 года.

Разработка Arjun ведется в Индии с начала 1990-х годов. Изначально военные планировали приобрести более двух тысяч новых танков, чтобы постепенно заменить ими устаревающие советские и российские Т-72 разных модификаций. Однако в 2011 году выяснилось, что бортовое оборудование Arjun и его трансмиссия не достаточно надежны. В частности, тепловизионная система наблюдения танка днем «ослеплялась» собственной перегретой на солнце броней машины.

В настоящее время на вооружении сухопутных войск Индии стоят 124 танка Arjun Mk. I. Эти машины длиной 10,2 метра с пушкой вперед, шириной 3,8 метра и высотой 2,3 метра могут развивать скорость по шоссе до 70 километров в час. Запас хода машин по шоссе составляет 360 километров. Боевая масса танков составляет 62 тонны. Arjun вооружены нарезными пушками калибра 120 миллиметров, а также пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра.

Модернизированная версия Mk. IA отличается от базового варианта дистанционно управляемым боевым модулем, усовершенствованными системами прицеливания, включая автоматическую систему сопровождения цели, панорамным перископом, лазерным дальномером, а также улучшенными системами ночного видения. Кроме того, танк получил генератор повышенной мощности и систему связи, позволяющую обмениваться данными в режиме реального времени.