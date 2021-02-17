Фанаты Бритни Спирс считают, что она подает им знаки в инстаграме и просит помощи

Документальный фильм о 39-летней Бритни Спирс Framing Britney Spears, очевидно, еще долго будут обсуждать поклонники звезды и все неравнодушные к ее жизни. Сама Бритни не давала картине свою оценку, однако ее фанаты уверены, что она подает им какие-то знаки.

Вчера певица опубликовала в инстаграме фотографию доски для игры в скрэббл (ее суть заключается в том, чтобы составлять слова из букв. — Прим. ред.), и фолловеры звезды сразу же принялись ее изучать.

Сможете найти слово, которое на самом деле не является словом?

— спросила она у подписчиков.

У фанатов Спирс сразу же появилась конспирологическая теория, что слова на доске на самом деле несут в себе какой-то скрытый смысл или являются подсказкой для них о состоянии звезды.

Она говорит с нами через шифр,

— написал один поклонник звезды.

А другой нашел то самое ненастоящее слово — написанное задом наперед quit, что в переводе значит «уходить» и трактуется поклонниками звезды как ее просьба о свободе и помощи.

Если вы еще ищете ключ к подсказке, то вот он…

— прокомментировал он.

Фанаты Бритни Спирс так переживают за певицу и ее битву за опекунство с отцом, что они даже запустили движение #FreeBritney («Свободу Бритни») с требованием освободить звезду из-за под финансового и личного контроля со стороны ее отца. Джейми Спирс по-прежнему остается опекуном дочери по финансовым вопросам. Однако звезда добивается его полного отстранения от этой должности.