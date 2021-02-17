Европейцы отправят в полет на Луну женщин и инвалидов

Новый набор космонавтов проводится впервые за 11 лет и подается как возрождение пилотируемых космических экспедиций. Кандидаты станут как активными участниками полетов, так и резервистами, программа отбора продлится до осени 2022 года. Возможность нанимать инвалидов для работы в космосе появилась благодаря технологиям.
«Когда речь идет о работе в космосе, мы все — люди с ограниченными возможностями», — заявила итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.
От будущих астронавтов потребуется магистерская степень и три года практики в области естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук, а также психологическая готовность к испытаниям.
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