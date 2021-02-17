Джинсы с дырой между ног популярного бренда озадачили покупателей

Речь идет о голубых джинсах прямого кроя с широкой дырой между ног на передней части изделия. Стоимость вещи на сайте компании составляет 40 долларов.
На фото модель позирует в описанном изделии из денима, черных трусах, белой бандане, повязанной в качестве топа, и светлых грубых ботинках в тон. На модели также очки с желтыми стеклами, серьги в виде цепей и колье.
Дизайн джинсов озадачил поклонников бренда, о чем они высказались в соцсетях. «Подождите, что? Кто захочет выставлять напоказ свое нижнее белье?», «Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел», «Что происходит с этим магазином?» — возмущались они.
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