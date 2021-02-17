Дочь эмира Дубая Латифа, которая пыталась сбежать из дома, записала новое видео: «Я заложница»

Дочь эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума Латифа, которая пыталась сбежать из дома, записала новое видео и сообщила, что ее держат в заложниках. В 2018 году арабская принцесса, которой на тот момент было 32 года, предприняла вторую попытку побега (впервые она попыталась убежать из Дубая в 2002 году). Тогда план, который она обдумывала семь лет, рухнул: Латифу поймали и вернули обратно в ОАЭ. После этого о судьбе арабской принцессы ничего не было слышно.

Принцесса Латифа

Вчера же 35-летняя дочь правителя Дубая впервые за эти два с лишним года вышла на связь. BBC опубликовала новую видеозапись с Латифой, которая была тайно передана ее друзьями. Ролик был снят в течение последних двух лет, однако когда именно — неизвестно. На этих кадрах принцесса рассказывает, что ее против воли удерживают на тщательно охраняемой вилле и постоянно ей угрожают.

Я снимаю это видео из ванной, потому что это единственная комната в доме, которую я могу запереть. Я заложница, а эту виллу превратили в тюрьму. Все окна закрыты решетками, я не могу открыть ни одно из них,

— рассказала Латифа в новом видео.

Арабская принцесса также призналась, что ее днем и ночью охраняют сотрудники полиции. По словам Латифы, они угрожают ей тем, что она всю жизнь просидит в тюрьме и больше никогда не увидит солнца.

Я не знаю, когда меня выпустят и на каких условиях. Каждый день я беспокоюсь о своей безопасности и жизни. Я на самом деле не знаю, выживу ли в сложившейся ситуации. Сейчас я очень устала от всего. Это какой-то цирк,

— призналась дочь эмира Дубая.

Напомним, в феврале 2018 года принцесса Латифа совершила попытку побега. Вместе со своей подругой Тийной Яухияйнен она хотела скрыться в Индии. Осуществить план девушкам помогал морской инженер из Франции Эрве Жубер. Вместе им удалось добраться на машине до Омана и пересесть на яхту. Однако, когда до места назначения оставалось всего несколько километров, их судно остановили силовики ОАЭ и развернули в обратном направлении.