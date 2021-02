ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального Ожидание vs реальность: Селена Гомес пошутила над собой в инстаграме » Детские травмы, абьюз и подготовка к ЭКО: как Пэрис Хилтон разрушила миф о своей безоблачной жизни Прошедший год в жизни Пэрис Хилтон заставил ее поклонников по всему миру взглянуть на нее по-новому. Звезда заявила, что все это время на публике она лишь играла счастливого персонажа, и сделала несколько неожиданных признаний о насилии, которому подвергалась во время учебы в школе, токсичных отношениях с бойфрендами и мечтах как можно скорее стать матерью. После этих откровений у фанатов вмиг разрушился стереотип о Пэрис исключительно как о заядлой тусовщице, любительнице маленьких собачек и поклоннице розового цвета. Они поняли, что Хилтон долгие годы выстраивала красивую картинку своей жизни, которая на самом деле далеко не так радостна и безоблачна, как может показаться на первый взгляд. Сегодня, в день 40-летия Пэрис Хилтон, SPLETNIK.RU рассказывает, как именно жизнь звезды изменилась после раскрытия тайн, которые она бережно хранила больше двух десятилетий. Новый роман и слухи о помолвке В начале года стало известно о радостных переменах в личной жизни Пэрис Хилтон. Спустя год после расставания и отмены помолвки с актером и моделью Крисом Зилкой Пэрис закрутила роман с бизнесменом Картером Реумом. Картер Реум Слухи об их отношениях возникли после того, как Пэрис и Картер вместе появились на афтепати одной из вечеринок по случаю премии «Золотой глобус — 2020«. Тогда же инсайдеры из близкого круга пары начали давать первые комментарии по поводу романа Хилтон и Реума. По их словам, светская львица наконец встретила того самого человека, с которым хотела бы создать крепкую семью. У них все серьезно. Картер очень надежный человек. Он из хорошей семьи. Помолвка и свадьба могут быть не за горами, — делились инсайдеры. Пэрис Хилтон Вскоре слухи о романе Пэрис и Картера подтвердились, и она сама начала публиковать в сети их совместные фото и видео. При этом в своих интервью Хилтон отмечала, что никогда не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас с возлюбленным. Пэрис также называла Реума «мужчиной своей мечты» и не скрывала, что они уже мечтают о детях. Наконец-то я нашла свою идеальную пару, кого-то, с кем я хочу провести остаток своей жизни и создать семью, — рассказывала Пэрис подписчикам в инстаграме. Спустя год после появления слухов о романе Пэрис и Картер пока так и не обручились. Тем не менее пара по-прежнему вместе и открыто говорит о своем желании в самое ближайшее время стать родителями. Пэрис Хилтон и Картер Реум Детские травмы В конце лета 2020-го Пэрис Хилтон представила документальный фильм о себе под названием «Это Пэрис» (This Is Paris). В нем звезда раскрыла страшную тайну, которую хранила больше двух десятилетий. Пэрис призналась, что из-за сильных психологических травм, полученных в детстве, в душе она совсем не такая легкая, воздушная и счастливая, какой она казалась в глазах общественности. Причиной тому является насилие, которое она пережила в подростковом возрасте во время учебы в школе-интернате Provo Canyon School в Юте. Родители Пэрис отправили ее в это учебное заведение на целых 11 месяцев из-за ее бунтарских выходок: 17-летняя девушка не слушалась и сбегала из дома на вечеринки, даже когда мама с папой отнимали у нее мобильный телефон и кредитную карту. Почти год, проведенный в школе-интернате, обернулся для Хилтон настоящим адом. По словам Пэрис, воспитатели учебного заведения вели себя с ней и другими учениками очень жестоко и часто превышали свои полномочия. Хилтон назвала это время в интернате «непрерывными пытками». Персонал говорил ужасные вещи. Меня постоянно заставляли плохо относиться к себе и издевались надо мной. Думаю, целью воспитателей было нас сломить. И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить детям страх, чтобы мы были слишком напуганы, чтобы ослушаться их, — рассказала Пэрис в своем документальном фильме. Звезда также призналась, что учителя школы-интерната насильно заставляли ее пить лекарства, а также в качестве наказания одну почти на 20 часов запирали в комнате. На фоне пережитого стресса у Хилтон были постоянные истерики и панические атаки. При этом родители все это время даже не догадывались о бесчинствах, которые творились с их дочерью в школе-интернате. По словам звезды, персонал заведения ограничивал ее общение с родными и жестоко наказывал ее при попытке что-либо им рассказать: Персонал школы хватал мой телефон или рвал письма, которые я писала, они говорили, что мне никто не поверит. Персонал уверял родителей, что их дети лгут. Так что мои мама и папа понятия не имели, что происходит. Пэрис Хилтон призналась, что была счастлива спустя столько лет раскрыть эту тайну, которая во многом повлияла на ее жизнь. Сейчас звезда не преследует цели наказать своих обидчиков из школы-интерната по всей строгости закона. Однако Хилтон призывает общественность обратить внимание на деятельность подобных школ для перевоспитания, в которых по сей день продолжают применяться такие же жестокие методы работы. Пребывание Хилтон в исправительной школе-интернате, к слову, возымело обратный эффект: после выхода из учреждения Пэрис пустилась во все тяжкие и начала вести еще более развязный образ жизни, чем прежде. Вырвавшись из-под контроля, звезда без конца тусовалась в клубах, злоупотребляла алкоголем и связывалась с плохими парнями. Один из них — Рик Саломон — в 2004 году, спустя три года расставания с Пэрис, выпустил порнографическое «домашнее видео» с участием Хилтон под названием «Одна ночь в Пэрис» (1 Night in Paris), в котором показал, как они занимаются сексом. Тогда этот фильм вызвал большой скандал и приковал внимание к наследнице крупнейшей в мире сети отелей Hilton. Через два года после этого Пэрис снова стала героиней скандальных хроник. Тогда Хилтон арестовали за вождение в нетрезвом виде, но она отделалась штрафом и испытательным сроком. Пыл Хилтон не охладил даже этот эпизод, и в 2007-м звезду задержали уже за вождение с аннулированными правами, после чего она 23 дня провела в тюрьме. Поговаривают, что именно из-за этих своих выходок Пэрис в итоге лишилась наследства в 60 миллионов долларов. Еще в 2007 году ее дедушка Бэррон Хилтон, получивший от своего отца Конрада сеть отелей Hilton Hotels, заключил сделку о продаже гостиничной империи инвестиционному фонду Blackstone за 1,2 миллиарда фунтов. По официальной версии, Бэррон решил пустить сколоченное состояние на благотворительные цели. Однако биограф и автор книги «Династия Хилтон» Джеффри Оппенхаймер заявил, что на самом деле Бэррон «был очень сконфужен тем, как Пэрис пятнает имя Хилтонов», поэтому захотел лишить наследства не только ее, но и других многочисленных родственников из клана Хилтон. Откровения о токсичных бойфрендах Вслед за рассказом Пэрис Хилтон об издевательствах, которым она подвергалась в подростковом возрасте, последовали новые откровения звезды. В беседе с изданием People Хилтон рассказала, что эта детская травма в итоге отразилась и на ее общении с мужчинами. В отношениях звезда чаще всего выбирала позицию жертвы и оправдывала жестокость со стороны своих бойфрендов их сильной любовью к ней. Пэрис призналась, что ее бывшие молодые люди часто поднимали на нее руку и унижали ее. Она сама оказалась заложницей постоянного абьюза и не могла раз и навсегда покончить с этими отношениями. У меня было много токсичных отношений. Со мной грубо обращались: били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была. Я так привыкла к унизительному отношению к себе во время пребывания в школе-интернате, что думала, что подобная жестокость — это нормально. Все отношения с пятью бойфрендами, которые надо мной издевались, всегда начинались одинаково: сначала они все казались хорошими парнями, а потом раскрывали свою истинную сущность. Они ревновали меня и пытались во всем контролировать. В какой-то момент они проявляли физическую силу и начинали уничтожать меня эмоционально, — рассказывала Хилтон в интервью. Пэрис также призналась, что раньше из-за проблем с психикой сама выбирала себе не тех парней и была попросту не готова к нормальным отношениям. Когда же звезда наконец смогла разобраться со своей травмой детства, на ее пути встретился нынешний бойфренд Картер Реум, рядом с которым она чувствует себя в полной безопасности и может всерьез задумываться о продолжении рода. Мечты о детях и подготовка к ЭКО Прошлым летом Пэрис Хилтон сделала еще одно неожиданное признание. Звезда рассказала, что по совету близкой подруги Ким Кардашьян заморозила свои яйцеклетки, потому что в будущем хотела бы познать радость материнства. У меня был действительно удивительный разговор с Ким об этом. Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена, что на самом деле сделала это. Я думаю, что каждая женщина должна это сделать, потому что вы действительно можете контролировать это и не оказаться в положении, когда вам срочно нужно выйти замуж, — рассказала Хилтон в беседе с The Sunday Times. Позже в другом разговоре с журналистами Пэрис объяснила, почему именно решилась на эту процедуру. Звезда призналась, что первыми хотела бы родить близнецов и заранее выбрать их пол. Хилтон также призналась, что они с бойфрендом Картером Реумом уже планируют ее беременность. Звезда выразила уверенность, что Картер — именно тот человек, с которым она хотела бы дальше идти по жизни. Пэрис считает, что он подходит ей на все 100%, а также убеждена, что возлюбленный станет лучшим отцом для их будущих детей. Уже в конце января этого года Пэрис Хилтон сообщила журналистам, что приступила к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — Прим. ред.) и выразила надежду, что в самое ближайшее время ей удастся забеременеть и родить долгожданных близнецов — мальчика и девочку. Мы делаем ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу, — уточнила Пэрис, добавив, что уже завершила процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток, и что это было для нее непросто. Картер Реум и Пэрис Хилтон Планы на будущее Если процедура ЭКО пройдет успешно, то в этом году у Пэрис Хилтон осуществится самая сокровенная мечта — стать мамой и обрести большую и крепкую семью. Тем временем звезда уже выбирает имена для будущих малышей. Так, девочку она уже решила назвать Лондон. Она мечтает, как будет наряжать ее в платья и сделает своей маленькой копией. Для девочки я придумала имя Лондон, а сейчас я пытаюсь придумать имя для мальчика. Так что я обращаюсь к друзьям за помощью, есть ли у них какие-то варианты. Мне не нужна тематика городов, но определиться трудно. Лондон — это точно имя для девочки, а вот с мальчиком я пока не решила, — просит светская львица совета у своих друзей и поклонников. Пэрис также в красках представляет безоблачную и счастливую жизнь с Картером Реумом и ждет не дождется, когда они вместе откроют новую главу своей жизни и станут родителями. По словам Хилтон, только в отношениях с Картером она поняла, что значит любить и быть по-настоящему счастливой. Со своими предыдущими парнями она не чувствовала всего этого в действительности и лишь делала хорошую мину при плохой игре. Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети — это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека, — поделилась Пэрис мечтами о будущем. Кстати, Картер Реум — действительно надежный человек в жизни Пэрис. Они знакомы уже больше 10 лет, однако встречаться начали только в конце 2019 года, когда их семьи вместе отметили День благодарения.