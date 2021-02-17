Четвертого пассажира гражданской миссии SpaceX определят по количеству лайков в Twitter

Первая полностью гражданская миссия SpaceX, под названием Inspiration4, приступила к окончательному формированию экипажа. Запуск Falcon 9 Inspiration4 планируется провести ориентировочно в четвертом квартале 2021 года со знаменитого стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. Возглавит экспедицию 37-летний основатель и глава платежной платформы Shift4 Payments Джаред Айзекман, обладающий к тому же огромным опытом полетов.

Экипаж Inspiration4 пройдет комплекс обучения для коммерческих астронавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9, космическом корабле Dragon и макетах орбитальной станции. Претендентов обучат работе в условиях микрогравитации, невесомости и других стрессовых ситуациях. По мнению основателя SpaceX Илона Маска, все кто смогут прокатиться на «американских горках» уже готовы к полету на Crew Dragon.





Миссия Inspiration4 является благотворительной, и средства от нее будут направлены на поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе. В настоящее время Айзекман уже перечислил в больницу благотворительный взнос в 100 млн долларов и надеется собрать еще 200 млн долларов.

На сегодня определены два члена экипажа — это сам Айзекман и представитель больницы Св. Иуды. Кандидаты на два оставшихся места определятся в ближайшем будущем. Третье место будет выделено по результатам розыгрыша среди благотворителей, внесших как минимум 10 долларов на счет больницы Св. Иуды.

Четвертое место будет отдано победителю конкурса, проходящего с 1 по 28 февраля. Для участия в конкурсе требуется стать клиентом интернет-магазина Shift4Shop, провести первую сделку и оценить на видео свое впечатление от работы Shift4Shop. Ролик выкладывается в Twitter. Затем независимая комиссия по результатам количества лайков под роликами выявит четвертого члена экипажа. Учитывая необходимость начать предполетные тренировки, все кандидаты должны быть определены не позже второй половины марта.