«  
  »

Четвертого пассажира гражданской миссии SpaceX определят по количеству лайков в Twitter

Первая полностью гражданская миссия SpaceX, под названием Inspiration4, приступила к окончательному формированию экипажа. Запуск Falcon 9 Inspiration4 планируется провести ориентировочно в четвертом квартале 2021 года со знаменитого стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. Возглавит экспедицию 37-летний основатель и глава платежной платформы Shift4 Payments Джаред Айзекман, обладающий к тому же огромным опытом полетов.

Экипаж Inspiration4 пройдет комплекс обучения для коммерческих астронавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9, космическом корабле Dragon и макетах орбитальной станции. Претендентов обучат работе в условиях микрогравитации, невесомости и других стрессовых ситуациях. По мнению основателя SpaceX Илона Маска, все кто смогут прокатиться на «американских горках» уже готовы к полету на Crew Dragon.


Миссия Inspiration4 является благотворительной, и средства от нее будут направлены на поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе. В настоящее время Айзекман уже перечислил в больницу благотворительный взнос в 100 млн долларов и надеется собрать еще 200 млн долларов.

На сегодня определены два члена экипажа — это сам Айзекман и представитель больницы Св. Иуды. Кандидаты на два оставшихся места определятся в ближайшем будущем. Третье место будет выделено по результатам розыгрыша среди благотворителей, внесших как минимум 10 долларов на счет больницы Св. Иуды.

Четвертое место будет отдано победителю конкурса, проходящего с 1 по 28 февраля. Для участия в конкурсе требуется стать клиентом интернет-магазина Shift4Shop, провести первую сделку и оценить на видео свое впечатление от работы Shift4Shop. Ролик выкладывается в Twitter. Затем независимая комиссия по результатам количества лайков под роликами выявит четвертого члена экипажа. Учитывая необходимость начать предполетные тренировки, все кандидаты должны быть определены не позже второй половины марта.

17 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  