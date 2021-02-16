Звезду «Мандалорца» потребовали вернуть в сериал

Фанаты потребовали вернуть в сериал «Мандалорец» уволенную актрису Джину Карано. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Автор обращения отметил, что людей недопустимо лишать работы из-за их политических взглядов. При этом он признал, что высказывания артистки, сравнившей США с нацистской Германией, можно назвать слишком резкими.

«Эта петиция адресована руководству Disney. Пожалуйста, почему вы не можете просто оставить политику за рамками индустрии? «Мандалорец» — фантастическое шоу, и Джина Карано, играющая роль Кары Дюн, доставляет удовольствие зрителям. Без нее «Мандалорец» не будет прежним», — говорится в тексте петиции, под которой подписались более 11 тысяч пользователей.

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.