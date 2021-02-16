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В новом «Хищнике» главными героями станут команчи

В новом "Хищнике" главным героем станет индейская женщина

Действие нового фильма из серии «Хищник», которым в очередной раз планируется перезапустить знаменитую фантастическую франшизу, будет перенесено в прошлое, а главными героями станут коренные американцы — команчи. Таким сведениями располагает ресурс Alien vs. Predator Galaxy, представивший краткое содержание картины.

Утверждается, что в центре сюжета окажется Ки, женщина-команч, которая идет против гендерных норм и традиций своего народа, чтобы стать воином. Много лет назад – еще до того, как европейцы вторглись на их земли, – у команчей было четко структурированное общество. Ки очень близка со своим младшим братом Таабе, которого воспитывают как будущего вождя. Ки всегда была учителем и источником вдохновения для Таабе. Ки говорит правду и обладает проницательностью, которой не обладают другие. И она хочет проявить себя в мужском мире команчей. Когда опасность угрожает им всем, Ки отправляется доказывать, что она способна справляться с угрозами не хуже любого молодого воина.

Съемки картины, режиссером которой назначен Дэн Трактенберг, должны стартовать в мае и пройдут преимущественно на территории Канады. Напомним, что в оригинале 1987 года рассказывалось об отряде американского спецназа, который сталкивается с загадочным и смертельно опасным существом в джунглях Центральной Америки.

16 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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