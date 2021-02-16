В ЦАР повстанцы разгромили российскую военную группировку

Несколько бойцов российской частной военной компании «Вагнер» убиты, один взят в заложники повстанцами в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщил портал Corbeau News.

По данным издания, инцидент произошел в деревне Комбеле, расположенной в 10 километрах от центра Бамбари, еще 10 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

«Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик», — цитирует портал представителя «Коалиции патриотов за перемены», которая объединяет вооруженные группировки, выступающие против центральноафриканских властей.

Издание публикует видеозапись задержания бойца российской ЧВК, однако ее качество крайне низкое, что не позволяет однозначно идентифицировать человека, изображенного на ней.

Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов.