В Британии нашли новый «потенциально тревожный» штамм коронавируса

По информации издания, специалисты сообщили, что штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций». В частности, изменения в шиповидном белке, которые присутствуют также в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах, могут делать вирус более устойчивым к антителам. Данные о скорости распространения и степени опасности этого варианта вируса пока не приводятся.

По данным ученых, в Британии обнаружено не менее 32 случаев инфицирования новым штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12. В США и Франции — 7 и 5 соответственно. Менее чем по 5 случаев зафиксировано в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.