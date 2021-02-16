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В Британии нашли новый «потенциально тревожный» штамм коронавируса

В Британии исследователи из Эдинбургского университета выявили очередной штамм коронавируса, который получил название B1525, пишет Guardian.

По информации издания, специалисты сообщили, что штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций». В частности, изменения в шиповидном белке, которые присутствуют также в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах, могут делать вирус более устойчивым к антителам. Данные о скорости распространения и степени опасности этого варианта вируса пока не приводятся.

По данным ученых, в Британии обнаружено не менее 32 случаев инфицирования новым штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12. В США и Франции — 7 и 5 соответственно. Менее чем по 5 случаев зафиксировано в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

16 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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