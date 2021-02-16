Ученые: Поп-музыка 1980-х лучше всего снижает кровяное давление

В эксперименте приняли участие более 1,5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Их подключали к мониторам сердечного ритма и артериального давления и включали им различную музыку.

Согласно результатам исследования, хиты 80-х снизили артериальное давление у впечатляющего количества добровольцев — 96%, а частота сердечного ритма была снижена, в среднем, на 36%.

Среди других жанров, также эффективных для снижения кровяного давления, были поп-музыка нулевых, например, Кайли Миноуг и Рианна, и хэви-метал, например, Black Sabbath.

Между тем, было обнаружено, что техно, дабстеп и рок 1970-х годов чаще всего повышают кровяное давление, что свидетельствует о росте тревожности.

При этом классическая музыка, которую часто превозносят за ее расслабляющие свойства, не показала ни лучших, ни худших результатов в снятии беспокойства.

«Когда участники слушали классическую музыку, частота сердечных сокращений снижалась, в среднем, всего на 15%», — отмечает издание.