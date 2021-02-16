Участники российской спецоперации «Пленки Деркача»: Шарий, Портнов, Коломойский и другие

Этот мониторинг СМИ и OSINT-расследование в отношении лиц, причастных к российской спецоперации «Пленки Деркача», подготовили председатель Совета общественного контроля НАБУ (ГО «Антикорупційна сокира») Марк Савчук и спикер международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

11 января 2021 Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда украинских политиков и ексчиновников за вмешательство в выборы президента США путем распространения дезинформации. Речь идет о лицах, причастных к обнародованию, легализации и распространению так называемых «пленок Деркача», на которых якобы Джо Байден и Петр Порошенко обсуждают ряд вопросов украинской политики и поднимают тему компании Burisma. Под санкции за участие в спецоперации «пленки Деркача» попали народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский, эксдепутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик и бывший сотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, а также ряд менеджеров Андрея Деркача, управляющих его медийными активами.

В августе 2020 года международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало расследование, в котором были собраны доказательства того, что «пленки Деркача» — это российская информационная спецоперация по вмешательству в выборы Президента США 2020 года.

В этой информационной спецоперации принимали участие ряд лиц. Речь идет об организованной группе пророссийских телеведущих, топблогеров, политиков и владельцев СМИ, которые формально являются украинскими гражданами, но фактически действуют в интересах России. Их согласованные действия по обнародованию, легализации и вынесению в топ-темы мировых новостей «пленок Деркача» и является информационной спецоперацией. Более того, их дальнейшие заявления в поддержку Трампа путем объявления подсчета голосов нечестным и ложным подчеркивают их системную дезинформационную работу и ее истинную цель: дестабилизация ситуации в США, которая уже стоила жизни нескольким американским гражданам.

Кампания велась с явным расчетом на две основные целевые аудитории. Первая — украинская власть, которую прямо призывали начать следствие по мотивам «пленок Байдена». Такое следствие должно снизить рейтинг одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года. Вторая аудитория — граждане США, которые должны были получить негативные месседжи о кандидате и не проголосовать за него на выборах.

Ориентировочный список ключевых лиц, причастных к легализации и распространению «пленок Деркача», которые, впрочем, пока не попали под санкции США:

Шарий Анатолий Анатольевич— пророссийский политик и топ-блогер на YouTube, постоянный топ-спикер на пророссийских каналах, большинство из которых сейчас находится под санкциями в Украине, вместе с женой Ольгой Алексеевной Шарий, также популярной YouTube-блогеркой, принимали активное участие в легализации «пленок Деркача» и донесении их содержания к аудитории в США. Казак Тарас Романович — член украинского парламента, номинальный владелец активов Виктора Медведчука, который уже находится под санкциями США, в том числе — номинальный владелец трех пророссийских каналов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на решение Совета безопасности и обороны Украины, в феврале 2021 года наложил санкции лично на Тараса Козака и каналы, принадлежащие ему, на которых активно распространялась и была легализована информация о «пленках Деркача». Марченко Оксана Михайловна — жена Виктора Медведчука, пророссийского политика, который уже находится под санкциями США, номинальная владелица значительной части его активов, в том числе медийных. Портнов Андрей Владимирович — бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича, один из главных лоббистов, действующих против создания в Украине антикоррупционной инфраструктуры, постоянный топ-спикер целого ряда пророссийских каналов, большинство из которых сейчас находится под санкциями в Украине, архитектор правового алгоритма их юридической легализации. Коломойский Игорь Валерьевич — украинский олигарх, который выкупил в США ряд активов в процессе отмывания средств, выведенных из Украины; владелец канала «1 + 1» (миноритарный совладелец — выше упомянутый Виктор Медведчук), влияет на Александра Дубинского, который попал под санкции США. Диордица Назар Русланович — топ-ведущий нескольких расположенных в Украине пророссийских каналов, принимал активное участие в легализации «пленок Деркача».

Изложенная далее информация является подтверждением участия в дезинформационной операции «пленки Деркача» каждого из перечисленных лиц, а также указывает на связь между ними и согласованный характер их действий.

Шарий Анатолий Анатольевич

Пророссийский топ-блогер (основной аккаунт — на YouTube 2,4 миллиона подписчиков), постоянный топ-спикер в эфире вышеуказанных пророссийских каналов. Проживает в Испании

Один из главных спикеров на тему «пленок Деркача», систематически продвигает информацию об их подлинности. В этом списке он указан первым, так как его контент на YouTube транслируется на русскоязычную аудиторию в самих США, причем страной регистрации YouTube-канала заявлены Нидерланды. Таким образом, в отличие от большинства других участников списка, он пытался повлиять на выборы в США не опосредованно, а напрямую.

Шарий стабильно входит в ТОП-5 русскоязычного сегмента YouTube, при этом он единственный политический блогер, который постоянно входит в ТОП-20 русскоязычного сегмента YouTube.

Соответственно, его влияние распространяется не только на Украину, где Анатолий Шарий ведет политическую деятельность, но и на Российскую Федерацию, и на русскоязычные диаспоры, которые еще не адаптировались к местной языковой среде, в других странах, в том числе — и в США.

Если проанализировать контент на YouTube-канале Шария, то можно увидеть, что он начал активность в отношении компании Burisma еще до обнародования «пленок Деркача». Так, еще в декабре 2019-го Анатолий Шарий выпустил видеодайджест (https://www.youtube.com/watch?v=7OGbl7ZFPdg) с нарезкой сюжетов канала One America News, где блогер фокусируется на защите Пола Манафорта и негативно высказывается о ситуации с Burisma. Можно сделать вывод, что Шарий выступил здесь «усиленным транслятором» темы, потому что его ролик набрал около 600 000 просмотров, в то же время аналогичные сюжеты на канале One America News имеют в среднем 150-180 тысяч просмотров.