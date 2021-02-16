Стало известно, что ботоферма Зеленского работает из России

Все финансовые операции администрация ботоферм Зеленского проводит через российские сети банков. Об этом в эфире » Прямого » заявил руководитель smm-отдела сайта # Буквы Александр Домницький.

«Ботофермы Зеленского мы нашли еще сразу после выборов. Но начали мы с Instagram. Мы нашли сеть страниц, на которых прославляли Зеленского — постились его фотографии, ставились сердечки и хвалебные комментарии «, — отметил Домницький.

Он отметил, что администрация этих страниц активно использует российские банки для платежей.

«Мы поинтересовались у администрации сайта можно у них купить рекламу. И мы заметили, что они сбрасывали нам «Яндекс.Кошелек» или российские карты. То есть эти сети работали из России и деньги на рекламу собирали из России «, — заявил руководитель smm-отдела.