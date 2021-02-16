Сальма Хайек рассказала о травматичном опыте съемки секс-сцены с Антонио Бандерасом: «Я рыдала»

Боевик 1995 года «Отчаянный», снятый режиссером Робертом Родригесом, стал первой голливудской работой в карьере мексиканской актрисы Сальмы Хайек. Недавно в одном из подкастов с актером Дэксом Шепардом актриса вспомнила об этом киноопыте и поделилась эмоциями, которые испытала в процессе съемок.

Сальма Хайек в фильме «Отчаянный»

Сальма призналась, что режиссер изначально не предупредил ее о секс-сцене, которую ей предстояло сыграть с уже довольно опытным партнером Антонио Бандерасом. По задумке режиссера, в кадре Сальма должна была предстать полностью обнаженной и убедительно сыграть страстную ночь любви с Бандерасом. Узнав об этом, Хайек (ей на тот момент было 28 лет) не смогла сдержать слез.

Как только мы приступали к съемкам, я начинала рыдать со словами: «Я не знаю, смогу ли я это сделать. Я боюсь». Меня пугал и сам Антонио. Он вел себя как истинный джентльмен и был очень милым — мы по-прежнему хорошо дружим, — но был раскованным и свободным. Меня пугало, что ему ничего не стоило сыграть эту секс-сцену. Тогда я начинала плакать, а он говорил: «О боже! Ты заставляешь меня чувствовать себя ужасно». А я была так смущена, что просто не могла сдержать слез,

— рассказала Хайек.

Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме «Отчаянный»

В той же беседе Сальма уточнила, что как Антонио, так и режиссер картины Роберт Родригес делали все возможное, чтобы она комфортно чувствовала себя на съемочной площадке. Актриса также добавила, что режиссер не оказывал на нее какого-то давления, однако подчеркнула, что все равно считает этот свой опыт довольно травматичным:

Я не могла опустить полотенце. Тогда они начинали меня смешить, я снимала его на две секунды и опять начинала плакать. Но мы справились, сделали все, что могли. Когда ты вживаешься в роль, ты можешь это сделать. Однако я все равно продолжала думать о реакции отца и брата: «И они это увидят? И их будут подкалывать по этому поводу?». С парнями все иначе. Их отцы в подобных ситуациях, вероятнее всего, скажут: «Да! Это мой сын!».

Напомним, недавно своим опытом съемок в секс-сценах также поделилась коллега Сальмы Кейт Уинслет. Она призналась, что в начале карьеры ей было крайне некомфортно сниматься в интимных сценах, потому что на площадке в тот момент отсутствовали координаторы подобных сцен.

Сальма Хайек в фильме «Отчаянный»

В фильме «Отчаянный» Антонио Бандерас сыграл бывшего успешного музыканта, а Сальма — его любимую девушку. Когда на кону оказывается жизнь возлюбленной, герой Бандераса ввязывается в опасную игру против короля преступного мира. Теперь в своем футляре от гитары он носит не музыкальный инструмент, а целую гору холодного оружия.