Сальма Хайек ответила на обвинения, что она вышла замуж по расчету за миллиардера

С тех пор как в 2009 году Сальма Хайек вышла замуж за французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, ей не раз приходилось сталкиваться со слухами, что узами брака с ним она себя связала исключительно из финансовых соображений. Муж Хайек занимает должность генерального директора компании PPR Group, которая владеет такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и многими другими. Состояние его семьи два года назад оценивалось в 35 миллиардов долларов.

Последним, кто выразил скептицизм по поводу искренности чувств Сальмы, был американский актер Дэкс Шепард. Во время недавнего эпизода подкаста Armchair Expert он сказал, что сначала не понял, что Хайек увидела в Пино.

Я подумал: «О, она вышла замуж за богатого парня. Может быть, именно поэтому она и вышла за него замуж, я не знаю»,

— сказал он.

Однако, встретив мужа Сальмы в жизни, Дэкс изменил свое мнение о нем. Он назвал его красивым, обаятельным, милым, добрым и даже суперсексуальным мужчиной. Сальма согласилась с этими определениями и прокомментировала слухи о браке по расчету.

Дело в том, что фотографии не в состоянии передать его харизму. Он помог мне стать намного лучше. Когда я вышла за него замуж, все говорили, что я сделала это из-за денег. И вот что я хочу сказать: думайте что хотите. Мы 15 лет вместе и наша любовь сильна,

— отметила звезда.

Она добавила, что подобные заявления оскорбляют ее, и отметила, что, в то время как некоторые люди женятся из-за денег, богатые мужчины, такие как ее муж, подвергаются определенной дискриминации. Хайек имела в виду то, что в глазах общественности эти люди выглядят недостойными настоящей любви.

Вы сразу же думаете, что из-за того, что человек богат, он может быть не очень хорошим человеком. Люди живут с предубеждением, что, если человек заработал много денег, он сделал это неверным образом,

— добавила она.

Актриса также отметила, что ее супруг совсем не трудоголик, который думает только о деньгах, и всегда готов пожертвовать работой ради семьи.

Мой муж заканчивает работу, как бы тяжело это ни было. И поверьте мне, у него много обязанностей — он счастлив быть дома со мной и с детьми и с радостью делает так, чтобы мы смеялись. Когда мы уезжаем в отпуск, он полностью отключается от всего, он здесь и сейчас. И поэтому это не просто оскорбление для меня: я не единственная, кого судят. Люди и представить себе не могут, какая это радость — просто быть человеком,

— сказала она.

В браке супруги воспитывают 13-летнюю дочь Валентину Палому. У Пино также есть дети от предыдущих отношений: 21-летний сын Франсуа и 19-летняя дочь Матильда от первого брака с Дороти Лепер и 13-летний сын Августин, которого от него родила модель Линда Евангелиста.