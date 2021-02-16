Райан Рейнольдс нашёл потерянное письмо фанату и прослезился

На днях первому «Дэдпулу» стукнуло пять лет, по случаю чего исполнитель главной роли Райан Рейнольдс опубликовал в своём Twitter письмо фаната и свой ответ на него, который в итоге так и не дошёл до адресата.

«Пять лет спустя, я всё ещё испытываю трепет перед фанатами “Дэдпула”. Хантер написал мне это письмо, когда фильм только вышел, и мой ответ каким-то образом так и не был отправлен», — пишет Рейнольдс.

Хантер из письма поблагодарил актёра за возможность увидеть «Дэдпула» в кино с рейтингом R, а также попросил автограф. В ответ на это Рейнольдс также сказал спасибо за все добрые слова и отметил, что очень доволен тем, каким вышел фильм. Актёр также посмеялся, спросив у фаната, может ли тот представить болтливого наёмника в киновселенной Disney, пообещал, что сиквелы будут выходить железно раз в два года, и рассказал, что его жена Блейк Лайвли ждёт второго ребёнка, который станет в их семье последним, а в 2020 году состоится выход «Дэдпула 3», на премьере которого он пожмёт руки своим фанатам.

В итоге всё вышеперечисленное пошло не по плану. Disney купила Fox, и теперь Дэдпул действительно стал частью вселенной «Мышиного дома», третья часть задержалась из-за этой самой сделки и пандемии, которая, даже если бы фильм вышел, не позволила бы Рейнольдсу, пожать руки поклонникам. А Лайвли родила уже третью дочь от актёра.

Кроме того, Рейнольдс зарёкся, что не станет вкладываться в сторонние бизнесы, как его коллеги, а в итоге стал владельцем сразу нескольких компаний.