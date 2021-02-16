Стало известно, что ботоферма Зеленского работает из России Джамала опубликовала редкое фото с мамой » Прививка «Спутник» отправила Мизаила Боярского в кому Народный артист Михаил Боярский несколько часов назад был экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. Сейчас 71-летний актер находится в больнице №122. Диагноз, с которым поступил Михаил, пока неизвестен. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Врачи уже занимаются полным обследованием организма артиста. Супруга предполагает, что Боярскому стало плохо после прививки от коронавируса, которую он сделал 10 дней назад. По словам Ларисы Луппиан, актеру стало плохо еще в понедельник.