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Прививка «Спутник» отправила Мизаила Боярского в кому

Михаила Боярского госпитализировали, диагноз пока неизвестен. Артистом занимаются врачи Северо-Западного окружного клинического центра имени Соколова.

Народный артист  Михаил Боярский несколько часов назад был экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. Сейчас 71-летний актер находится в больнице №122.  Диагноз, с которым поступил Михаил, пока неизвестен. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Врачи уже занимаются полным обследованием организма артиста. Супруга предполагает, что Боярскому стало плохо после прививки от коронавируса, которую он сделал 10 дней назад. По словам Ларисы Луппиан, актеру стало плохо еще в понедельник.

16 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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