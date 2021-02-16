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При ракетном ударе по американской базе в Ираке погиб человек

Один человек погиб, семеро — в их числе граждане США — пострадали в результате ракетного удара по базе США на севере Ирака, сообщает Politico со ссылкой на агентство Associated Press.

Погибший — гражданский специалист, подрядчик, работавший на американской базе. Пострадали также двое его коллег. Ранены пятеро американских граждан, один из которых военнослужащий, остальные — также гражданские.

Сообщается, что по территории базы и гражданского аэропорта рядом с ней вечером понедельника нанесли удар четырнадцатью ракетами калибром 107 миллиметров.

Пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако, указывает издание, предыдущие подобные атаки устраивали местные группы боевиков-шиитов, связанные с Ираном.

16 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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