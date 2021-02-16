Планетологи узнали сколько есть воды в северном полушарии Марса

Планетологи по результатам анализа данных орбитальных аппаратов составили карту распределения водяного льда в северных широтах Марса. Оказалось, легче добраться до богатого льдом грунта в равнине Аркадия или вблизи региона Дейтрона. Статья опубликована в журнале Nature.

Поиск воды как в жидком, так и в замороженном виде на Марсе важен не только для планетологов, пытающихся разобраться в геологической и климатической эволюции Красной планеты, но и для специалистов, разрабатывающих планы будущих пилотируемых полетов к планете. Залежи водяного льда, находящиеся на поверхности Марса или в его приповерхностных слоях и доступные для астронавтов, позволят как получить ракетное топливо, так и обеспечить снабжение обитаемой базы. Ученым известно, что самые значительные запасы льда на Марсе находятся в полярных шапках, толщиной в несколько километров, однако о протяженности и глубине залегания резервуаров со льдом ближе к экватору известно гораздо меньше.

Группа планетологов во главе с Гарет Морган (Gareth A. Morgan) из Планетологического института США представила первые результаты работы проекта SWIM (Mars Subsurface Water Ice Mapping), который посвящен поиску источников воды (льда и/или гидратированных минералов) в средних широтах Марса. Для этого ученые проанализировали данные наблюдений, полученные с орбитальных аппаратов, таких как Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey. В качестве района работ была выбрана область в северном полушарии планеты, от экватора до 60 градусов северной широты и от 290 градусов до 225 градусов восточной долготы.

Ученые выяснили, что наиболее интересными в плане доступных для добычи подповерхностных залежей льда или богатого льдом грунта, являются равнина Аркадии, сети ледниковых отложений в регионе Дейтрона (Deuteronilus Mensae) и выброшенный из ударных кратеров грунт в восточной части равнины Утопия, включая кратер Ми диаметром 100 километров. Ожидается, что будущие межпланетные аппараты, оснащенные радиолокаторами, такие как International Mars Ice Mapper, дадут гораздо более точные оценки содержания льда в областях-кандидатах в места высадки людей на Красной планете.