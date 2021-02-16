«  
  »

Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин

Первая в мире робот-художница c искусственным интеллектом проведет свою выставку картин

Первого в мире робота-художницу создали 2019 года. Ее назвали Ай-Да , в честь первой программистки Ады Лавлейс .

В Лондоне в мае в Музее дизайна откроется первая выставка работа, пишет The Times .

В выставку вошли 3 больших автопортрета. Ай-Да рисовала их, глядя на себя в зеркало. В робота-художницу загрузили широкий спектр различных программ искусственного интеллекта и робототехники. Ее учат воспроизводить человеческое поведение, движение и способность рисовать одушевленные объекты.

16 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  