Билл Гейтс поговорил о конспироогических теориях Курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов » Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин Первая в мире робот-художница c искусственным интеллектом проведет свою выставку картин Первого в мире робота-художницу создали 2019 года. Ее назвали Ай-Да , в честь первой программистки Ады Лавлейс . В Лондоне в мае в Музее дизайна откроется первая выставка работа, пишет The Times . В выставку вошли 3 больших автопортрета. Ай-Да рисовала их, глядя на себя в зеркало. В робота-художницу загрузили широкий спектр различных программ искусственного интеллекта и робототехники. Ее учат воспроизводить человеческое поведение, движение и способность рисовать одушевленные объекты.