Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин

Первая в мире робот-художница c искусственным интеллектом проведет свою выставку картин
Первого в мире робота-художницу создали 2019 года. Ее назвали Ай-Да , в честь первой программистки Ады Лавлейс .
В Лондоне в мае в Музее дизайна откроется первая выставка работа, пишет The Times .
В выставку вошли 3 больших автопортрета. Ай-Да рисовала их, глядя на себя в зеркало. В робота-художницу загрузили широкий спектр различных программ искусственного интеллекта и робототехники. Ее учат воспроизводить человеческое поведение, движение и способность рисовать одушевленные объекты.
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