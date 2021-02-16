Пенсионеры из Израиля на карантине построили бесполезную машину, состоящую из молоточков и пружин — ее купил музей

В прошлом году 85-летние супруги из Израиля провели четыре недели в полной изоляции. Из-за коронавируса они не выходили на улицу и ни с кем не виделись. Чтобы не заскучать, пара заперлась в подвале, где из старых инструментов построила так называемую бесполезную машину. То есть устройство, состоящее из молоточков, пружин и фрагментов других механизмов. Оно не решало никаких задач, просто работало.

Год спустя бесполезную машину выставили в музее науки имени Блумфилда в Иерусалиме. По крайней мере, так утверждает сын авторов устройства, выложивший видео с машиной на реддите.

Сын рассказал, что его мама — школьный учитель на пенсии. Отец был механиком, рабочим на стройке, а позже — владельцем магазина хозяйственных товаров. Так он и собрал свою коллекцию инструментов, из которой построили машину. В колледже он не учился, зато получил профессионально-техническое образование. Около 35 лет назад отец увлекся строительством бесполезных машин. Таким образом он хотел заинтересовать детей наукой.

При этом бесполезная машина, выставленная в музее науки, — первый совместный проект супругов за 64 года в браке.