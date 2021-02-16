Новый мультфильм с Леонардо ДиКаприо стал вирусным

Аниматор Виктор Хегелин создал новый анимационный короткометражный фильм, посвященный Леонардо ДиКаприо. И сможете ли вы угадать все фильмы с участием популярного актера, которые в своем кукольном мультфильме воспроизвел аниматор.

Режиссер-мультипликатор Виктор Хегелин вместе с оператором Джереми Лескеннером и звукорежиссером Мартином Флехтнером собрал новую замечательную покадровую кукольную анимацию, которая посвящена карьере Леонардо ДиКаприо.

В клипе удачно использованы сцены из шести фильмов: «Поймай меня, если сможешь», «Титаник», «Выживший» («Легенда Хью Гласса»), «Волк с Уолл-стрит», «Начало» и «Великий Гэтсби». Переходы между сценами выполняются после погружения персонажей в воду и не только.