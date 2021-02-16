Новые тайны царицы майя открыла новая расшифровка древних записей

Майя – таинственный народ, который построил в Мексике свою цивилизацию задолго до пришествия ацтеков. Он оставил после себя множество книг и других надписей. Благодаря советскому гению Юрию Кнорозову археологи теперь могут расшифровать документы эпохи, и каждый раз им открываются новые тайны.

Важное открытие для Мексики

Город Коба, некогда построенный майя на полуострове Юкатан, давно привлёк внимание археологов. Это был крупный полис, полный пирамидальных храмов с украшениями и надписями и связанный множеством дорог с другими полисами. Следы культуры не смогли уничтожить пока что даже местные агрессивные джунгли, и археологи десятилетиями бились над тем, чтобы понять историю самого города и её место в общей истории майя.

К текущему моменту им удалось реконструировать династию правителей города-государства. Она состояла из четырнадцати человек, руководивших полисом в период примерно с 500 по 780 г.г. нашей эры. Основал династию мужчина по имени Джунпик Ток, но что особенно удивительно, среди правителей – женщина, известная как госпожа Йопаат.

После майя осталось немало рисунков и надписей в камне.

Чтобы понять, почему это открытие так значимо, надо иметь представление о культурах крупных цивилизаций Америки. Практически в них во всех женщины находились в таком же приниженном состоянии, как в большинстве городов Древней Греции. Похоже, даже женщины царских семей не воспринимались как нечто настолько уж особенное. Хотя известно, что сёстры Великих Инков были их соправительницами, но самостоятельно не правили дамы даже там. На территории Мексики до сих пор известно было только три правительницы.

Археологи чуть не упустили этот шанс

Археолог Мария Хосе Кон Урибе из Национального института антропологии и истории Мексики отмечает, что установление правителей и последовательности их правления важно для того, чтобы понять исторические связи Кобы и других городов и регионов. По счастью, очень много надписей, посвящённых этим правителям осталось на каменных руинах Кобы (книги майя часто настолько повреждены, что листать их для расшифровки невозможно).

К несчастью, руины эти были в таком состоянии, что археологи долго не решались их трогать, чтобы не разрушить окончательно. Современные технологии позволили изучать надписи с минимальным контактом с развалинами, которые были украшены письменами. Расшифровка надписей походила на детективное расследование. Так, чтобы лучше рассмотреть полустёртые письмена, их фотографировали с освещением под разным углом и потом накладывали фотографии друг на друга, чтобы тени обозначили уже невидные глазу контуры. Часто подойти для того, чтобы сфотографировать, было невозможно, и приходилось что-то придумывать. Археологам пришлось проявить много смекалки.

Фотография с сайта института.

Удивительно, но среди причин, по которым археологи так поздно взялись за расшифровку, была также уверенность, что среди полисов этой местности вообще не может быть таких, где можно найти много иероглифов. То есть, учёные не видели смысла разворачивать масштабные исследования с применением необходимых технологий. Они даже не пытались найти больше надписей, чем их было видно на беглый взгляд. Северные города майя считались «не слишком грамотными», и новые исследования опровергают это устоявшееся мнение.

Это напоминает ситуацию с рисунками первобытных людей в пещерах. Как известно, археологи девятнадцатого века, работая с пещерными стоянками древних европейцев, практически игнорировали эти рисунки, поскольку считали, что так давно в прошлом люди не могли рисовать – так что разноцветные линии на потолках и стенах пещер не могут ничего сказать об их жизни. Понадобилось немало времени, чтобы рисунки привлекли внимание учёных.

Чем известны царицы майя

Что касается госпожи Йопаат, то, насколько могут судить археологи, она правила достаточно долго – около сорока лет – в начале седьмого века и значительно укрепила положение и влияние своего города в регионе. То есть, её восшествие и правление не были кратким эпизодом в череде бурных переворотов, как это бывало в некоторых мусульманских странах в Средние Века.

Кроме неё, как известно, в Кобе правила воинственная царица Кауиль Ахау, но она принадлежит уже другой, более поздней династии. Как известно, Кауиль Ахау, соперничая с влиянием Чичен Ицы – другого города-государства – построила самую длинную дорогу своей эпохи, а также завоевала полис под названием Яхуна.

Изображение Госпожи Кауиль Ахау.

Другой знаменитой правительницей считается Госпожа Кабель, или Госпожа Лилейные Руки, правившая примерно тогда же, когда Кауиль Ахау, но в Калакмуле. Она царила около двадцати лет. Хотя на период её правления не приходятся громкое дела, зато город под её руководством процветал. Ещё две царицы майя носили романтичные имена Госпожа Сердце Ветреного Места и Госпожа Шестого Неба.

Текст: Лилит Мазикина

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