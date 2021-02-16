Николь Кидман избили

С известной голливудской актрисой Николь Кидман произошел неприятный инцидент.

53-летняя звезда стала жертвой нападения неизвестного мужчины в Сиднейском оперном театре.

Так, по сообщению издания The Sydney Morning Herald, недавно актриса вместе с мужем Китом Урбаном посетили постановку «Веселая вдова», в конце которого и произошло нападение.

По словам инсайдера, Николь с мужем встали, чтобы поаплодировать актерам стоя, поскольку были довольны представлением. Однако зрителю, который сидел позади них, такой жест не понравился и он попросил супругов сесть на свои места. Муж актрисы, в свою очередь, пояснил, что таким образом они выразили благодарность актерам.

Однако недовольный зритель не принял объяснения музыканта и ударил Николь программой по голове, на что отреагировал Урбан. Он обвинил 67-летнего мужчину в нападении на жену и вызвал полицию.

В департаменте полиции подтвердили, что офицеров действительно вызвали в Оперный театр в ту ночь после сообщения о ссоре.

Полиции сообщили, что 53-летний мужчина и 67-летний мужчина посещали развлекательное заведение, когда вспыхнул спор. Офицеры поговорили с обоими мужчинами, и никаких дальнейших действий предпринято не было — говорится в заявлении полиции.