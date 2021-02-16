НАТО разместило в Италии авиафлот, полностью состоящий из боевых дронов

Главный генерал НАТО в Европе объявил о первоначальной готовности к боевым действиям пяти разведывательных дронов альянса. Беспилотные летательные аппараты и связанное с ними наземное оборудование входят в программу наземного наблюдения НАТО, созданную девять лет назад. Ее цель — предоставить всем странам-членам аэрофотоснимки потенциальных мировых угроз, особенно в местах, близких к границам альянса.

Объявление о готовности к миссии было сделано после того, как НАТО получил свой пятый и последний самолет Northrop Grumman RQ-4D Global Hawks. Генерал ВВС США Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий союзников в Европе, назвал завершение строительства флота «важной вехой на пути к улучшению восприятия окружающей среды».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, упомянул программу AGS как пример стремления альянса внедрять «разрушительные» и «новые» технологии.

«Эти дроны позволят нам наблюдать с неба за обширными территориями, обеспечивая полную картину событий на земле в любое время», — заявил он журналистам в Брюсселе, имея в виду беспилотный самолет, прозванный в НАТО «Фениксом». — «Они могут даже идентифицировать самодельные взрывные устройства».

Представитель НАТО сообщил, что еще прошлым летом первый дрон уже начал выполнять испытательные полеты в Прибалтику, а также в южную и восточную части Средиземноморья.

Ожидается, что операции нового флота станут проверкой перспектив трансграничного сотрудничества между союзниками по смешиванию беспилотных летательных аппаратов и регулярных гражданских перевозок в общем воздушном пространстве.