Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться всех королевских привилегий из-за нового скандала

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри, два дня назад объявившие о скором прибавлении в семье, планируют дать большое интервью Опре Уинфри — с ней герцогиня Сассекская находится в дружеских отношениях. Знаменитая телеведущая собирается поговорить с супругами об их жизни в Великобритании, браке, переезде в США, родительских обязанностях, благотворительной деятельности и о том, как они живут, находясь все время под сильным общественным давлением. Это будет первое публичное выступление супругов, где они расскажут о решении сложить с себя королевские обязанности и уехать из Великобритании. Выход интервью намечен на 7 марта.

Как отметил королевский источник, во дворце этой новости вряд ли обрадовались — герцоги могут потерять все свои оставшиеся королевские привилегии. Королева Елизавета II может попросить внука и его супругу отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых они являются, а принц Гарри и вовсе рискует лишиться всех почетных воинских званий.

Меган Маркл, вероятно, придется уйти с поста патрона Национального театра Лондона, если только она не договорится о другой должности. Когда ее назначили на этот пост в 2019 году, это было очень важным жестом поддержки со стороны Елизаветы II, так как она была покровительницей театра в течение 45 лет.

Пока в Букингемском дворце отказались комментировать предстоящее интервью пары.

Сообщали ли Меган и Гарри заранее королевской семье о своих планах дать интервью Опре Уинфри, неизвестно. Но, по словам королевского источника, делать это они в любом случае были не обязаны.

Герцог и герцогиня больше не являются работающими членами королевской семьи, и поэтому любые решения, которые они принимают в отношении обязательств перед СМИ, касаются только их,

— отметил он.