Макаки-«воришки» знают, какие предметы более ценные и требуют за них больший выкуп — исследователи

Макаки-крабоеды, обитающие в окрестностях храма Улувату на Бали, крайне умелые воришки. С помощью ловких и длинных пальцев, которые не сильно отличаются от человеческих, они легко могут обокрасть зазевавшегося туриста и не отдадут дорогую вещь, пока им не предложат выкуп в виде угощения. Теперь исследователи узнали, что эти хитрые животные способны определять, какие предметы больше всего ценят их жертвы, и использовать эту информацию для получения большей прибыли.



В новом исследовании, опубликованном в Philosophical Transactions of the Royal Society B., ученые решили выяснить, используют ли макаки-крабоеды (Macaca fascicularis), обитающие на Бали, украденные предметы для обмена на пищу и понимают ли они, что воруют. Подобное поведение, согласно исследованию, ранее не было официально задокументировано у животных в дикой природе. Однако ученые предполагают, что уникальная среда обитания макак могла поспособствовать формированию такого поведения.

Ученые записывали «кражи» макак, отмечая их возраст, степень успеха и то, как животные использовали украденные предметы. Статистический анализ показал, что макаки с раннего возраста обучались «бартерному» поведению. Они воровали различные предметы, чтобы обменять их на еду.

Ученые также провели эксперимент: они предлагали макакам-крабоедам украсть предметы различной ценности. К примеру, у животных был выбор – украсть шляпу или телефон, а также шляпу или кошелек. Исследователи пришли к выводу, что макаки чаще распознавали и воровали более дорогостоящие предметы. Помимо этого, животные с большей вероятностью отказывались от незначительных предложений, стремясь получить большую выгоду от бартера.

По словам исследователей, грабеж и обмен – проявление культурного интеллекта макак. «Такое поведение усвоено обществом и сохраняется на протяжении не менее 30 лет среди поколений обезьян в этой популяции».