Люди стали чаще мастурбировать и использовать специгрушки: ученые рассказали о сексе во время пандемии

Самоизоляция, запрет на поездки, комендантский час, а также ношение масок, дистанцирование — все это изменило сексуальную жизнь многих людей, пришли к выводу психологи, которые изучили результаты исследований, опросов, проведенных в разных уголках мира, материал опубликован в журнале Sexologies.

Оказалось, что в период пандемии и изоляции отношения в большинстве семей осложнились в связи с необходимостью постоянно проживать со своим партнером на ограниченном пространстве. В некоторых случаях негативное влияние усилилось из-за постоянного присутствия детей дома из-за закрытия школ. Пандемия добавила проблем и супругам, практикующим измены — им стало трудно заниматься случайным сексом и пришлось принудительно сосуществовать с законными супругами без возможности регулярно выходить из дома.

В то же время влюбленным, живущим не под одной крышей, в период изоляции помогли сохранить и даже удовлетворить желания интернет и виртуальный секс.

Также ученые определили, что у свободных женщин в целом во время пандемии наблюдалось снижение сексуальной функции и качества сексуальной жизни. Так, доля женщин, имевших в среднем шесть половых сношений в месяц до введения ограничительных мер, уменьшилась и впоследствии достигла двух раз в месяц. Однако все же больше женщин (37%), чем мужчин (29%), испытывали сильное сексуальное желание в период карантина.

Еще эксперты отметили, что во время пандемии в целом мужчины и женщины меньше занимались сексом с партнерами, но стали чаще пользоваться секс-игрушками и мастурбировать, в том числе с использованием веб-камеры.