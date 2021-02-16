Ломбард: как с его помощью получить деньги?

Финансовые проблемы — распространенная сегодня трудность. При этом для решения определенных ситуаций деньги требуются здесь и сейчас (авария, проблемы со здоровьем и т.п.). Обращаться в банки и микрофинансовые организации нет желания из-за процентов. Занять у родственников или друзей не всегда возможно.

Если вы оказались именно в такой ситуации, помочь может ломбард ssudy.ru. С его помощью можно быстро получить деньги, сдав под залог какую-либо ценную вещь.

Что принимает ломбард?

Ломбард “ССУДЫ.РУ” принимает под залог следующие вещи:

драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина);

предметы роскоши (меховые изделия, столовое серебро, бриллианты и т.п.);

электронику (ноутбуки, телефоны, видео и аудио технику и много другого).

Сумма, которую ломбард может предоставить клиенту под залог, сообщается после профессиональной оценки мастером.

“ССУДЫ.РУ”: основные преимущества

Сегодня достаточно много ломбардов, которые готовы предоставить клиенту займ под залог его личных вещей. Однако все большая часть людей предпочитает обращаться в компанию “ССУДЫ.РУ”. Это оправдывается следующими моментами:

Каждый клиент получает льготный период. В это время человеку не начисляются какие-либо штрафы за просрочку и т.п. Гарантируется низкая процентная ставка на выкуп драгоценностей, предметов роскоши и других элементов, сданных в ломбард. Конкуренты в данном случае предлагают не такие выгодные условия сотрудничества. В процессе оценки задействуется профессиональный эксперт-геммолог (GIA GG, AJP). Он называет реальную стоимость вещи, поэтому максимально большая сумма после обращения вам гарантирована. Залог обеспечивается хорошей охраной. Поэтому переживать, что что-то будет утеряно или повреждено точно не стоит. Оценка мастера предоставляется в момент обращения (не нужно занимать очередь и ждать неделями). Деньги выдаются сразу на руки или переводом на карту после заключения договора.

Если вы столкнулись с финансовыми трудностями и не знаете, как их решить, ломбард станет отличным решением. Ссуды под залог позволяют получить деньги и не потерять свою драгоценную вещь, т.к. в последующем ее можно выкупить. Чтобы сделка была максимально выгодной для вас, нужно найти сервис с хорошей репутацией. Именно с такой стороны себя зарекомендовал ломбард “ССУДЫ.РУ”. Подробности о компании узнать можно на официальном сайте.