Ломбард: как с его помощью получить деньги?

Финансовые проблемы — распространенная сегодня трудность. При этом для решения определенных ситуаций деньги требуются здесь и сейчас (авария, проблемы со здоровьем и т.п.). Обращаться в банки и микрофинансовые организации нет желания из-за процентов. Занять у родственников или друзей не всегда возможно.
Если вы оказались именно в такой ситуации, помочь может ломбард ssudy.ru. С его помощью можно быстро получить деньги, сдав под залог какую-либо ценную вещь.
Что принимает ломбард?
Ломбард “ССУДЫ.РУ” принимает под залог следующие вещи:
- драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина);
- предметы роскоши (меховые изделия, столовое серебро, бриллианты и т.п.);
- электронику (ноутбуки, телефоны, видео и аудио технику и много другого).
Сумма, которую ломбард может предоставить клиенту под залог, сообщается после профессиональной оценки мастером.
“ССУДЫ.РУ”: основные преимущества
Сегодня достаточно много ломбардов, которые готовы предоставить клиенту займ под залог его личных вещей. Однако все большая часть людей предпочитает обращаться в компанию “ССУДЫ.РУ”. Это оправдывается следующими моментами:
- Каждый клиент получает льготный период. В это время человеку не начисляются какие-либо штрафы за просрочку и т.п.
- Гарантируется низкая процентная ставка на выкуп драгоценностей, предметов роскоши и других элементов, сданных в ломбард. Конкуренты в данном случае предлагают не такие выгодные условия сотрудничества.
- В процессе оценки задействуется профессиональный эксперт-геммолог (GIA GG, AJP). Он называет реальную стоимость вещи, поэтому максимально большая сумма после обращения вам гарантирована.
- Залог обеспечивается хорошей охраной. Поэтому переживать, что что-то будет утеряно или повреждено точно не стоит.
- Оценка мастера предоставляется в момент обращения (не нужно занимать очередь и ждать неделями). Деньги выдаются сразу на руки или переводом на карту после заключения договора.
Если вы столкнулись с финансовыми трудностями и не знаете, как их решить, ломбард станет отличным решением. Ссуды под залог позволяют получить деньги и не потерять свою драгоценную вещь, т.к. в последующем ее можно выкупить. Чтобы сделка была максимально выгодной для вас, нужно найти сервис с хорошей репутацией. Именно с такой стороны себя зарекомендовал ломбард “ССУДЫ.РУ”. Подробности о компании узнать можно на официальном сайте.
Leave a Reply