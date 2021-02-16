«  
  »

Крупнейший гидросамолёт впервые взлетел с моря

Испытания крупнейшего в мире гидросамолёта AG600 состоялись в Жёлтом море у берега города Циндао в китайской провинции Шаньдун. В ходе испытаний самолёт выполнил взлёт с морской поверхности и приземлился на наземном аэродроме. В общей сложности AG600 провёл в воздухе 31 минуту. Испытания были признаны успешными. До сих пор испытания AG600 проводились в относительно спокойном пресноводном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй.
00.jpg
Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолёта, надёжность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлёт с поверхности воды и посадку на неё. Испытания на море позволят разработчикам оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолёта, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолёта на взлёте и посадке при разном состоянии моря.

Разработка AG600 ведётся со второй половины 2000-х годов, лётные испытания он проходит с 2017 года, испытания на воде — с 2018. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолётов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолётов. Длина AG600 составляет 37 метров, размах крыльев — 38,8 метра. Максимальная взлётная масса самолёта-амфибии составляет 53,5 тонны.

Гидросамолёт может выполнять полёты на расстояние до пяти тысяч километров и способен перевозить до 50 человек на скорости до 570 км/ч. Гидросамолёт способен находиться в воздухе до 12 часов и в версии, предназначенной для пожаротушения, может набирать воду из водоёмов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. AG600 также планируется использовать для доставки военных на острова.

16 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  