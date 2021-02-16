Крупнейший банк США предсказал взлет нефти до $100

Резкий рост цен на нефть после беспрецедентного обвала до отрицательных значений весной 2020 — это не просто технический отскок: речь идет о начале нового сырьевого «суперцикла» — пятого с начала XX века, считают аналитики JP Morgan.

Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами под 150 долларов за бочку: его двигали бурный рост китайской экономики и других развивающихся стран, а оборвала — глобальная рецессия, начавшая после мирового финансового кризиса.

Затем последовали 12 лет спада: физическая нефть была в избытке на фоне сланцевой революции в США, а Федеральная резервная система ужесточала монетарную политику. Финальным аккордом этой коррекции стала пандемия коронавируса, которая в моменте опускала цену барреля до немыслимых минус 37 долларов.

Новый сырьевой суперцикл будут двигать восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков, ослабление доллара и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру, перечисляют аналитики JPM, крупнейшего в США банка по размеру активов.

«Мы увидим дефицит нефти прежде, чем настанет время, когда она будет нам не нужна. Цены могут подскочить до 100 долларов за баррель и выше», — считает главный аналитик JPMorgan по нефтегазовому сектору Кристиан Малек (его цитирует Financial Times).

Малека поддерживает Джеф Карри, стратег по сырьевым рынкам Golman Sachs, предсказавший взлет нефтяных котировок в 2000х.

20 лет назад ралли в нефти двигал бурный рост Китая, теперь же — это масштабные стимулирующие программы, объем которых по итогам прошлого года достиг 15 трлн долларов.

Вливания в экономику ориентированы на людей со средним и низким доходом, а они «не ездят на Teslа», аргументирует Карри. Он сравнивает планы Джо Байдена с инициативой «Великое общество» Линдона Джонсона, давшей мощный толчок среднему классу в 1960х. Это увеличило потребление и привело к скачку цен на нефть в 1970х.

В нефть по 100, впрочем, Карри не верит, но допускает, что уже в этом году Brent будет торговаться выше 80 долларов за бочку.

Оптимизм коллег не разделяет Пьер Андюран — легендарный основатель фонда Andurand Commodities Master, получивший славу «нефтяного гуру» за удачные ставки на фьючерсном рынке.

Ситуация с ценами сейчас находится во власти ОПЕК, отмечает он. Картель, а также Россия и еще десяток крупных добычающих стран сократили поставки на 7 млн баррелей в сутки, искусственно поддерживая рынок в состоянии дефицита.

Саудовская Аравия добровольно снизила добычу до минимума за 10 лет и качает на треть меньше, чем позволяют ее мощности. Быстро нарастить производство могут Объединенные Арабские Эмираты, а кроме того, на рынок может вернуться иранская нефть, если администрация Байдена начнет снимать санкции, аргументирует он.