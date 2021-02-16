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Коронавирус отступает: ВОЗ зафиксировала резкое снижение числа случаев заражения в мире

Несмотря на появление новых штаммов COVID-19, общемировая статистика свидетельствует, что коронавирус отступает. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд», — отметил глава ВОЗ. По его словам, на прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября.

При этом недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года. Простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса, подчеркнул Гебрейесус.

По последним данным, в мире более 109 млн инфицированных, скончались более 2,4 млн человек.

16 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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