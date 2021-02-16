Бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером Люди стали чаще мастурбировать и использовать специгрушки: ученые рассказали о сексе во время пандемии » Каждому ребенку в Латвии дадут по 500 евро В Латвии каждый ребенок получит по 500 евро. Такое решение одобрили чиновники на заседании правительственной коалиции, сообщает LETA. Автором идеи стал премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. «Так как кризис затянулся, важно оказать быструю и легкодоступную поддержку жителям», — написал Кариньш в Twitter. Выплата будет одноразовой, ее получит каждая семья — по 500 евро на ребенка. Социальные меры приняты в связи с пандемией, ограничениями и кризисом в стране на этом фоне. Ранее латвийские чиновники также предлагали вместо одноразовой выплаты создать целевую поддержку в виде ежемесячного пособия.