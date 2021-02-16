Из-за России и Китая США вновь оснастят свои субмарины ударными ракетами

Военно-морские силы США снова установят на свои атомные подводные лодки «ракеты-убийцы» Harpoon. Такое решение принято на фоне усиления Китая и России.

Как пишет Breaking Defense, американские ВВС сняли со своих АПЛ противокорабельные крылатые ракеты Harpoon около 25 лет назад, когда прекратилась холодная война. Последний раз Harpoon запускали с субмарины в ходе испытаний 2018 года.

Издание отмечает, что у модернизированных Harpoon будет увеличена дальность, поэтому они станут «более смертоносными».