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Из-за России и Китая США вновь оснастят свои субмарины ударными ракетами

Военно-морские силы США снова установят на свои атомные подводные лодки «ракеты-убийцы» Harpoon. Такое решение принято на фоне усиления Китая и России.

Как пишет Breaking Defense, американские ВВС сняли со своих АПЛ противокорабельные крылатые ракеты Harpoon около 25 лет назад, когда прекратилась холодная война. Последний раз Harpoon запускали с субмарины в ходе испытаний 2018 года.

Издание отмечает, что у модернизированных Harpoon будет увеличена дальность, поэтому они станут «более смертоносными».

16 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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