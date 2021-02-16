Бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером

Американец, который продолжительное время был бомжом, запустил собственный бизнес в соцсетях и стал миллионером. Об этом сообщает Daily Mail.

В детстве 25-летний Бранден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния был вынужден жить в нищете. По словам мужчины, однажды его мать неожиданно уволили с работы, и семье дали 12 часов, чтобы собрать вещи и покинуть жилье. После этого в течение нескольких лет Конди ночевал у друзей либо на улице. «Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — поделился он.

Мужчина признался, что воспоминания из детства стали для него толчком к принятию решения о запуске своего дела. Он начал читать книги, посвященные предпринимательству, и подписался на известных бизнесменов в социальных сетях. «Так я познакомился со своими нынешними партнерами: просто начал общаться с ребятами из Аризоны, которые открыли успешную маркетинговую фирму», — рассказал герой материала.

Через месяц Конди уволился с низкооплачиваемой работы и отправился в другой штат, чтобы развивать компанию вместе с новыми знакомыми. В течение двух лет он основал в Instagram маркетинговое агентство под названием Branden Condy LLC, которое ежемесячно приносит ему доход в размере 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

Бывший бездомный также обрел популярность в Instagram: в настоящий момент на него подписаны 234 тысячи человек. На своей странице он размещает снимки, сделанные во время путешествий, в дорогих автомобилях и бутиках люксовых брендов.