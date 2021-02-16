Из-за России и Китая США вновь оснастят свои субмарины ударными ракетами Ученые: Поп-музыка 1980-х лучше всего снижает кровяное давление » Биткоин вновь побил исторический рекорд Биткоин во вторник утро установил новый исторический рекорд, достигнув $49 977, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance. Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.