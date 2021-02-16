Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
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Биткоин вновь побил исторический рекорд
Биткоин во вторник утро установил новый исторический рекорд, достигнув $49 977, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.
Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
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