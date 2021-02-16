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Билл Гейтс поговорил о конспироогических теориях

Билл Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал теории заговора причиной отказа от вакцины и ношения масок. Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу ABC.

«Это трагично, что конспирологические теории вокруг вакцин приводят к тому, что люди отказываются от ношения масок или вакцинации, когда она становится доступной», — заявил Гейтс.

Рассуждая о том, как пресечь распространение дезинформации в сети, миллиардер отметил, что IT-гигантам и правительствам необходимо определиться с тем, где именно провести черту между фильтрацией контента и нарушением свободы слова. Гейтс добавил, что пока не видел примеров хорошего подхода к этому вопросу.

16 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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