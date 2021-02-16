Анджелина Джоли снялась для Vogue в образе мамы

Американская актриса, кинорежиссер, сценаристка, продюсер Анджелина Джоли снялась для обложки мартовского номера Vogue.

Фотосессию провели в историческом поместье актрисы в Лос-Анджелесе. В роскошном особняке она живет вместе со своими детьми, а соседом стал ее бывший муж актер Брэд Питт. Об этом пишет Buro247.

Так, на снимках можно увидеть Джоли, которая уверенно позирует, занимаясь домашними делами: обедает с детьми, делает прическу 17-летнему Паксу, читает и отдыхает.

Автором снимков является фотограф Крейг Макдин. В интервью главному редактору издания актриса заявила, что в свои 45 чувствует себя отлично и с нетерпением ждет 50-летия.

«С нетерпением жду своего пятидесятилетия – я чувствую, что добьюсь успеха в свои пятьдесят», – резюмировала знаменитость.