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Анджелина Джоли снялась для Vogue в образе мамы

Анджелина Джоли снялась для Vogue

Американская актриса, кинорежиссер, сценаристка, продюсер Анджелина Джоли снялась для обложки мартовского номера Vogue.

Фотосессию провели в историческом поместье актрисы в Лос-Анджелесе. В роскошном особняке она живет вместе со своими детьми, а соседом стал ее бывший муж актер Брэд Питт. Об этом пишет Buro247.

Так, на снимках можно увидеть Джоли, которая уверенно позирует, занимаясь домашними делами: обедает с детьми, делает прическу 17-летнему Паксу, читает и отдыхает.

Автором снимков является фотограф Крейг Макдин. В интервью главному редактору издания актриса заявила, что в свои 45 чувствует себя отлично и с нетерпением ждет 50-летия.

«С нетерпением жду своего пятидесятилетия – я чувствую, что добьюсь успеха в свои пятьдесят», – резюмировала знаменитость.

 

16 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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